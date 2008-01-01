В Балвском каре ликвидируют основную школу Бриежуциема

Новости Латвия | 8 февраля 2017 | 17:58

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Упомянутое учреждение планируется ликвидировать из-за недостатка учеников, в связи с прогнозируемым уменьшением количества учеников в будущем, а так же что бы рационально использовать бюджетные средства самоуправления, сообщает Лета.

В 2015/2016 учебном году расходы на одного ученика в основной школе Бриежуциема составили 11,94 евро. В этом учебном году уже 179,81 евро в месяц.

На данный момент в школе учатся 23 ученика, работают 14 педагогов и 9 технических работника. Предусмотрено, что с ликвидацией учебного учреждения, большая часть школьников продолжит обучение в Балтинавской средней школе, а так же в Балвской гимназии.

Так как часть учителей параллельно преподают уроки и в других учебных учреждениях, есть надежда, что большая часть педагогов без работы не останутся. Самоуправление в границах своих возможностей постарается помочь и другим сотрудникам школы устроиться на работу.

Ликвидацию Бриежуциемской основной школы запланировано начать 1 марта и закончить 31 августа.

D-fakti.lv