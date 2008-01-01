В пожаре в Даугавпилсе погибло два человека

Новости Происшествия | 8 февраля 2017 | 17:06

Пресс-фото Пресс-фото

Сегодня в Даугавпилсе в квартире, не оснащенной дымовым детектором, погибли два человека, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС), пишет ЛЕТА.

Около 13.30 поступил вызов на ул. Авеню, где в девятиэтажном жилом доме возникло задымление. Дым шел с седьмого этажа, где в квартире горели кухня и комната на площади 35 кв.м.

В пожаре погиб мужчина примерно 54 лет, который был найден в горящей квартире, а 40-летняя женщина выпрыгнула из окна.

Соседи немедленно позвонили в 112, и первые пожарные прибыли через две минуты, но было уже поздно - вся квартира была объята огнем.

Возможно, причиной пожара стал телевизор. Обстоятельства происшествия выяснит Госполиция.

Tvnet