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Новости Происшествия | 8 февраля 2017 | 16:52

Преступники спрятали контрабанду в угловых стойках вагона поезда

Tvnet.lv

По данным пресс-центра Северо-западного таможенного управления таможенной службы РФ, на железнодорожном пункте пропуска "Скангали" Псковской таможни (российско-латвийская граница) была обнаружена контрабанда.

В результате таможенного досмотра с применением технических средств в угловых стойках одного из вагонов поезда, следовавшего из Российской Федерации в Латвию, были найдены 222 пачки сигарет с маркировкой белорусского производителя.

Возбуждено дело об административном правонарушении.

Delfi.lv

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