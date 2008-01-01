ЛЦБ приглашает на презентацию «Еврейская Латгалия»

Новости Общество | 8 февраля 2017 | 15:55

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17 февраля в 15.00 на 3-м этаже Латгальской Центральной библиотеки (ЛЦБ) состоится презентация трилингвального путеводителя «Еврейская Латгалия», автором которого является известный даугавпилсский историк и краевед Иосиф Рочко.

Путеводитель вышел в свет при финансовой поддержке Даугавпилсской городской думы, Агентства развития Латгальского региона, Государственного фонда культурного капитала, акционерного общества «Латвийские государственные леса» и Даугавпилсской еврейской общины.

Издание трилингвального путеводителя «Еврейская Латгалия» посвящено 100-летию возвращения Латгалии в состав Латвии. В издании обобщена информация на русском, латышском и латгальском языках о наиболее значимых и памятных местах и синагогах в таких городах региона как Даугавпилс, Илуксте, Резекне, Лудза, Краслава, Крустпилс, Ливаны, Варакляны, Прейли и Дагда. Книга чрезвычайно информативна, снабжена иллюстративным материалом и может представлять интерес для широкого круга читателей.

Приглашаем всех желающих принять участие в презентации данного издания, которая состоится 17 февраля в 15.00 в зале для мероприятий ЛЦБ.

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