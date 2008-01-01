Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
8 февраля
Именины:
Алдона, Чеславс / Аркадий, Давид, Ирма
Гороскоп на день
Рыбы
19 февраля
- 20 марта
Вы, возможно, немножко слишком широко шагаете. Отсюда и трещина на брюках. Придется чуть-чуть умерить шаг.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -18 .. -20 C
- Утро
- -20 .. -22 C
- День
- -10 .. -12 C
- Вечер
- -16 .. -18 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0675 ()
|GBP
|0.8633 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|63.4442 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Зимние радости для Вас – это
Популярные статьи
Кто поможет бездомному Антону?
Ему (назовем его Антоном) в жизни не повезло, потому что в самом юном возрасте остался сиротой; пото ... {2}
2. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
4. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}
5. Автобусы и трамваи {143}
6. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}
7. Сотрудник Криминальной полиции попался на доставке нелегальных сигарет
8. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}
9. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 8 февраля 2017 | 15:17
Борьба с браконьерами на водоёмах ведётся круглосуточно
На протяжении двух последних лет Управление коммунального хозяйства (УКХ) Даугавпилсской городской думы активно сотрудничает с Рыбным фондом министерства земледелия Латвии. Результатом плодотворного партнёрства стало осуществление при поддержке Рыбного фонда ряда проектов, направленных на очистку городских водоёмов, сохранение и пополнение рыбных ресурсов. Сотрудничество, которое в 2016 году принесло в буквальном смысле слова весомые результаты, будет продолжено и в наступившем 2017-ом.
Со времени введения весной 2015 года лицензированной рыбалки озеро Большие Стропы зарыблялось дважды: сначала в него запустили 40 тысяч мальков щуки, а на следующий год – 25 тысяч мальков судака. Зарыбление проводилось и на других водоёмах.
Обеспечить защиту рыбных запасов от браконьеров стало одной из основных задач. Для её выполнения было приобретено необходимое оборудование. Зимой, например, используются квадрацикл и видеокамера, фиксирующая нарушения правил любительского рыболовства. Рейды с участием инспекторов государственной и полиции самоуправления, а также представителей Латгальского регионального Управления среды проходит регулярно в течение всего года. В июле 2016 года в Управлении коммунального хозяйства была введена должность инспектора среды, и проверки стали проводиться и днём, и ночью. За весь прошлый год было проведено 152 совместных рейда, нарушения выявлены и в этом году.
Жерлица (рыбаки называют её мотыркой) используется для пассивной, поэтому запрещённой, подлёдной рыбалки. Активным, разрешённым и более гуманным способом ловли рыбы является применение жерлиц с сигнализатором поклёвки – флажком или поплавком. В число самых распространённых нарушений входит также отсутствие рыболовных карт, использование больше положенного количества снастей и ловля маломерной рыбы.
Специалисты призывают соблюдать правила рыболовства.
Зимой рыбу ловят без лицензии, сезон лицензированной рыбалки на озере Большие Стропы возобновится 1 мая. И не стоит забывать, что проверки на городских водоёмах проводятся в течение всего года круглосуточно. Ко всем добропорядочным и законопослушным рыбакам специалисты обращаются с традиционным напутствием: ни хвоста, ни чешуи.
Добавить комментарий