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Новости Общество | 8 февраля 2017 | 15:17

Борьба с браконьерами на водоёмах ведётся круглосуточно

Daugavpils.lv

На протяжении двух последних лет Управление коммунального хозяйства (УКХ) Даугавпилсской городской думы активно сотрудничает с Рыбным фондом министерства земледелия Латвии. Результатом плодотворного партнёрства стало осуществление при поддержке Рыбного фонда ряда проектов, направленных на очистку городских водоёмов, сохранение и пополнение рыбных ресурсов. Сотрудничество, которое в 2016 году принесло в буквальном смысле слова весомые результаты, будет продолжено и в наступившем 2017-ом.

Со времени введения весной 2015 года лицензированной рыбалки озеро Большие Стропы зарыблялось дважды: сначала в него запустили 40 тысяч мальков щуки, а на следующий год – 25 тысяч мальков судака. Зарыбление проводилось и на других водоёмах.

Обеспечить защиту рыбных запасов от браконьеров стало одной из основных задач. Для её выполнения было приобретено необходимое оборудование. Зимой, например, используются квадрацикл и видеокамера, фиксирующая нарушения правил любительского рыболовства. Рейды с участием инспекторов государственной и полиции самоуправления, а также представителей Латгальского регионального Управления среды проходит регулярно в течение всего года. В июле 2016 года в Управлении коммунального хозяйства была введена должность инспектора среды, и проверки стали проводиться и днём, и ночью. За весь прошлый год было проведено 152 совместных рейда, нарушения выявлены и в этом году.

Жерлица (рыбаки называют её мотыркой) используется для пассивной, поэтому запрещённой, подлёдной рыбалки. Активным, разрешённым и более гуманным способом ловли рыбы является применение жерлиц с сигнализатором поклёвкифлажком или поплавком. В число самых распространённых нарушений входит также отсутствие рыболовных карт, использование больше положенного количества снастей и ловля маломерной рыбы.

Специалисты призывают соблюдать правила рыболовства.

Зимой рыбу ловят без лицензии, сезон лицензированной рыбалки на озере Большие Стропы возобновится 1 мая. И не стоит забывать, что проверки на городских водоёмах проводятся в течение всего года круглосуточно. Ко всем добропорядочным и законопослушным рыбакам специалисты обращаются с традиционным напутствием: ни хвоста, ни чешуи.

Daugavpils.lv

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