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Новости Спорт | 8 февраля 2017 | 15:04

Константин Цалко летом стартует на «Le Mans 24 Hours race»

Пресс-фото

Летом этого года Константин Цалко впервые выйдет на старт легендарной гонки «Le Mans 24 Hours race». Даугавпилчанин станет первым латвийским спортсменом, который примет участие в этих автогонках, которые длятся 24 часа.

Константин включен в состав команды «ARC Bratislava». Гонщик будет выступать в классе LMP2 на прототипе «Ligier JS P217» вместе с еще двумя пилотами. Один из них Миро Конопка из Словакии, стартовавший в этих соревнованиях в 2006 и 2010 годах. О втором пилоте будет сообщено позже.

«Le Mans 24 Hours race» - одна из престижнейших гонок в мире автоспорта. Еще вначале своей карьеры К. Цалко неоднократно упоминал, что участие в 24-часовых гонках во Франции – его мечта.
Ранее Костя стартовал в классе LMP3 на более медленных машинах.

В минувшем сезоне гонщик выступил в чемпионате «Asian Le Mans Series». В азиатской серии Костя в итоге занял 4 место в общем зачете.

Гонка «Le Mans 24 Hours race» пройдет 17-18 июня и состоится в 85-й раз. Известно, что в Костином классе поедет 25 машин, еще 6 каров стартует в классе LMP1, а 26 машин представят категорию GT.

К. Цалко вице-чемпион мира в гонках на картингах, успешно стартовал на чемпионате Европы в серии «Radical», первым из гонщиков из Прибалтики выступил на чемпионате FIA WTCC. В 2015 году К. Цалко был также первым из латвийцев, кто стартовал в европейской серии Леман (ELMS), вместе с командой «SVK by Speed Factory» занял третье место в общем зачете (класс LMP3).

7sport.lv

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