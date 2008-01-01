Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
8 февраля
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Сегодня вы сможете оказать серьезное влияние на тех, кто облечен правом принимать ответственные решения. При известной сообразительности, вы сможете с успехом этим воспользоваться.
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Новости Спорт | 8 февраля 2017 | 15:04
Константин Цалко летом стартует на «Le Mans 24 Hours race»
Летом этого года Константин Цалко впервые выйдет на старт легендарной гонки «Le Mans 24 Hours race». Даугавпилчанин станет первым латвийским спортсменом, который примет участие в этих автогонках, которые длятся 24 часа.
Константин включен в состав команды «ARC Bratislava». Гонщик будет выступать в классе LMP2 на прототипе «Ligier JS P217» вместе с еще двумя пилотами. Один из них Миро Конопка из Словакии, стартовавший в этих соревнованиях в 2006 и 2010 годах. О втором пилоте будет сообщено позже.
«Le Mans 24 Hours race» - одна из престижнейших гонок в мире автоспорта. Еще вначале своей карьеры К. Цалко неоднократно упоминал, что участие в 24-часовых гонках во Франции – его мечта.
Ранее Костя стартовал в классе LMP3 на более медленных машинах.
В минувшем сезоне гонщик выступил в чемпионате «Asian Le Mans Series». В азиатской серии Костя в итоге занял 4 место в общем зачете.
Гонка «Le Mans 24 Hours race» пройдет 17-18 июня и состоится в 85-й раз. Известно, что в Костином классе поедет 25 машин, еще 6 каров стартует в классе LMP1, а 26 машин представят категорию GT.
К. Цалко вице-чемпион мира в гонках на картингах, успешно стартовал на чемпионате Европы в серии «Radical», первым из гонщиков из Прибалтики выступил на чемпионате FIA WTCC. В 2015 году К. Цалко был также первым из латвийцев, кто стартовал в европейской серии Леман (ELMS), вместе с командой «SVK by Speed Factory» занял третье место в общем зачете (класс LMP3).
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