"Даугавпилс" на третьем этапе EYBL занял второе место

Новости Спорт | 8 февраля 2017 | 13:36

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Подопечные Ирины Романенко, наконец, достигли пьедестала. В этом сезоне баскетболистки Даугавпилсской ДЮСШ во второй раз стартовали в европейской юношеской баскетбольной лиге (EYBL).

На домашнем этапе девчонки были четвертыми, на втором в Риге пятыми и наконец, на третьем этапе, который проходил в Куремаа (Эстония) команда заняла второе место.

«Даугавпилс» проиграл первый матч «Левице» (Словакия) - 38:52, а затем выдал беспроигрышную серию: «Янг ангелс» (Словакия) – 46:40, «Списска Нова Вес» (Словакия) – 57:25, «Нови Сад» (Сербия) – 68:41 и «PHYK Cadets» (Финляндия) – 59:45.

По итогам трех туров «Даугавпилс» из 16 команд занимает 3 место.

Однако еще восьми командам необходимо отыграть третий тур. Он также состоится в Эстонии, но 9-12 февраля. Тогда окончательно определится восьмерка команда, которая сыграет в финальной части.

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