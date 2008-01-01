Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

8 февраля

Именины:
Алдона, Чеславс / Аркадий, Давид, Ирма

Гороскоп на день

Водолей
21 января
- 18 февраля

Сегодня вам придется забыть о гордости и попросить о помощи или, хотя бы, о продлении срока, иначе вам не справиться. Лучше поступить так, чем продемонстрировать полную неспособность справиться с задачей.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
Ночь
-18 .. -20 C
Утро
-20 .. -22 C
День
-10 .. -12 C
Вечер
-16 .. -18 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Зимние радости для Вас – это

Архив

Популярные статьи

1.

Кто поможет бездомному Антону?

Ему (назовем его Антоном) в жизни не повезло, потому что в самом юном возрасте остался сиротой; пото ... {2}

2. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

3. Ушли в мир иной...

4. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}

5. Автобусы и трамваи {143}

6. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}

7. Сотрудник Криминальной полиции попался на доставке нелегальных сигарет

8. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}

9. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}

10. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {143}

 

Новости Спорт | 8 февраля 2017 | 12:14

Завершился чемпионат Европы по гребле на эргометре “Concept 2”

daugavpilssports.lv

В конце прошлой недели (3-4 февраля) в Париже, во Франции состоялся чемпионат по гребле на эргометре “Concept 2” и в нем приняли участие гребцы из Латвии. На соревнованиях Латвию представляли спортсмены из Даугавпилса – Жанна Цвечковская, Ровоам Гаврилов, Евгений Бобылев, Андрей Кирин, Эдуард Пупелис, и их тренеры Алексей Лавренов и Людмила Иванова.

В группе до 17 лет, Евгений Бобылев занял 6 место, Ровоам Гаврилов финишировал одиннадцатым в своей группе до 19 лет. В группах у обоих ребят было по 60 участников.

Тренер ДЮСШ Людмила Иванова в женской группе (30-39 лет) в своей категории заняла 4 место.

В этом же чемпионате приняли участие и наши параолимпийские спортсмены. Андрей Кирин в своей группеLTA, занял 12 место из 31. Эдуард Пупелис в группе – TA, занял 4 место. Серебряную медаль на чемпионате завоевала Жанна Цвечковская, которая в упорной борьбе обогнала чемпионку прошлого года, полячку Йоланту Майку, но уступила француженке Перле Боуж, которая стала бронзовым призером на параолимпийской олимпиаде в РИО.

К чемпионату спортсменов готовили тренеры: Людмила Иванова и Алексей Лавренов.

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 