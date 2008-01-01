Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
8 февраля
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Сегодня вам придется забыть о гордости и попросить о помощи или, хотя бы, о продлении срока, иначе вам не справиться. Лучше поступить так, чем продемонстрировать полную неспособность справиться с задачей.
Источник: ignio.com
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Новости Спорт | 8 февраля 2017 | 12:14
Завершился чемпионат Европы по гребле на эргометре “Concept 2”
В конце прошлой недели (3-4 февраля) в Париже, во Франции состоялся чемпионат по гребле на эргометре “Concept 2” и в нем приняли участие гребцы из Латвии. На соревнованиях Латвию представляли спортсмены из Даугавпилса – Жанна Цвечковская, Ровоам Гаврилов, Евгений Бобылев, Андрей Кирин, Эдуард Пупелис, и их тренеры Алексей Лавренов и Людмила Иванова.
В группе до 17 лет, Евгений Бобылев занял 6 место, Ровоам Гаврилов финишировал одиннадцатым в своей группе до 19 лет. В группах у обоих ребят было по 60 участников.
Тренер ДЮСШ Людмила Иванова в женской группе (30-39 лет) в своей категории заняла 4 место.
В этом же чемпионате приняли участие и наши параолимпийские спортсмены. Андрей Кирин в своей группе – LTA, занял 12 место из 31. Эдуард Пупелис в группе – TA, занял 4 место. Серебряную медаль на чемпионате завоевала Жанна Цвечковская, которая в упорной борьбе обогнала чемпионку прошлого года, полячку Йоланту Майку, но уступила француженке Перле Боуж, которая стала бронзовым призером на параолимпийской олимпиаде в РИО.
К чемпионату спортсменов готовили тренеры: Людмила Иванова и Алексей Лавренов.
D-fakti.lv
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