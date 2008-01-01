Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
8 февраля
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Сегодня хороший день для принятия ответственных решений, проведения торжественных мероприятий и других тому подобных занятий. Нынче вы даже можете войти в историю, если захотите. Только подумайте прежде, ведь выйти-то оттуда нельзя.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 8 февраля 2017 | 11:13
Сегодня в Резекне проходит выставка военной техники
Представители 3-ей бригады Земессардзе и национальных вооружённых сил информируют, что 7 и 8 февраля в Резекненском крае пройдут учения Земессердзе "White Bayonet".
Во время учений по территории Резекненского края будут передвигаться солдаты вместе с военной техникой. Выбранный маршрут – дорога Р-59 «Виляны - Струпли - Цискады - Озолайне - Резекне».
Как сообщает представительница Минобороны Дайна Озолиня, во время учебного марша “Bayonet Vanguard” более 160 солдат и земессаргов вместе с солдатами второго батальона 503 пехотного полка 173-ей бригады армии США преодолеют 50, 3 км.
Цель учебного марша – способствовать сотрудничеству солдат США и Латвии, демонстрировать присутствие союзников, а также тренировать индивидуальную выдержку солдат для выполнения задач в зимних условиях.
Во время учений по автодорогам будут передвигаться как Латвийская техника, так и техника союзников.
Вооруженные силы просят население с пониманием отнестись к возможному шуму передвигающейся военной техники, а также вероятному кратковременному ограничению дорожного движения.
Жителям также советуют не волноваться, увидев перемещение военных и земессаргов, их технику и занятие позиций в различных местах Латвии, которые находятся вне военных полигонов и мест их размещений.
Выставка военной техники
В свою очередь, 8 февраля в Резекне в парке культуры и отдыха имени Райниса (улица Райня, 29) с 10:30 – 15:00 пройдёт выставка техники, где можно будет посмотреть военный транспорт Латвии и США, экипировку и оружие. Также будет возможность встретиться с солдатами США и узнать больше об их служебных обязанностях.
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