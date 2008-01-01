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Новости Латвия | 8 февраля 2017 | 11:13

Сегодня в Резекне проходит выставка военной техники

sargs.lv

Представители 3-ей бригады Земессардзе и национальных вооружённых сил информируют, что 7 и 8 февраля в Резекненском крае пройдут учения Земессердзе "White Bayonet".

Во время учений по территории Резекненского края будут передвигаться солдаты вместе с военной техникой. Выбранный маршрутдорога Р-59 «Виляны - Струпли - Цискады - Озолайне - Резекне».

Как сообщает представительница Минобороны Дайна Озолиня, во время учебного марша “Bayonet Vanguard” более 160 солдат и земессаргов вместе с солдатами второго батальона 503 пехотного полка 173-ей бригады армии США преодолеют 50, 3 км.

Цель учебного маршаспособствовать сотрудничеству солдат США и Латвии, демонстрировать присутствие союзников, а также тренировать индивидуальную выдержку солдат для выполнения задач в зимних условиях.

Во время учений по автодорогам будут передвигаться как Латвийская техника, так и техника союзников.

Вооруженные силы просят население с пониманием отнестись к возможному шуму передвигающейся военной техники, а также вероятному кратковременному ограничению дорожного движения.
Жителям также советуют не волноваться, увидев перемещение военных и земессаргов, их технику и занятие позиций в различных местах Латвии, которые находятся вне военных полигонов и мест их размещений.

Выставка военной техники

В свою очередь, 8 февраля в Резекне в парке культуры и отдыха имени Райниса (улица Райня, 29) с 10:30 – 15:00 пройдёт выставка техники, где можно будет посмотреть военный транспорт Латвии и США, экипировку и оружие. Также будет возможность встретиться с солдатами США и узнать больше об их служебных обязанностях.

rezekneszinas.lv

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