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Новости Общество | 8 февраля 2017 | 10:40

Состоялась Награда года Латвийского университета

Daugavpils.lv

3 февраля в Латвийском университете (LU) состоялось собрание работников и церемония награждения, на которой с сообщением выступил ректор вуза, профессор Индрикис Муйжниекс. Он вручил Награды года в разных категориях.

«Награда школе» присвоена Даугавпилсской русской средней школе-лицею, так как каждый год выпускники лицея поступают на различные факультеты Латвийского университета. В 2016 году 20% выпускников успешно учатся на факультетах информатики, педагогическом, психологии и искусства, юридическом, бизнеса, управления и экономики, физики и математики.

Награду года LU присваивает, чтобы отметить и поддержать Латвийский школы, которые внесли наибольший вклад в подготовку школьников к учёбе в Латвийском университете.

daugavpils.lv

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