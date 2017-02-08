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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

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Приготовьтесь пожинать плоды того, что посеяли на прошлой неделе. Начинать ли после этого новую посевную - решать вам. Выпейте перед сном чашку очень полезного зеленого чая.

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8 февраля 2017 | 10:27

В Даугавпилсе состоится очередной чемпионат по шахматам

Sporta pārvalde

Шахматный клуб DAUGAVACHESS приглашает любителей шахмат принять участие в турнире по быстрым шахматам, который состоится 18 февраля 2017 года в помещении служебной гостинице по адресу Парадес 11.

Подробную информацию о турнире можно получить на официальном сайте Латвийской шахматной федерации и по телефонам 29523665 , 22130585.

D-fakti.lv

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