В Даугавпилсе состоится очередной чемпионат по шахматам

8 февраля 2017 | 10:27

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Шахматный клуб DAUGAVACHESS приглашает любителей шахмат принять участие в турнире по быстрым шахматам, который состоится 18 февраля 2017 года в помещении служебной гостинице по адресу Парадес 11.

Подробную информацию о турнире можно получить на официальном сайте Латвийской шахматной федерации и по телефонам 29523665 , 22130585.

D-fakti.lv