Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
8 февраля
Именины:
Алдона, Чеславс / Аркадий, Давид, Ирма
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Не думайте сегодня о том, что вы не можете чего-то изменить. Стоит попробовать - вдруг получится. Мало ли какие чудеса случаются.
Источник: ignio.com
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Новости Культура | 8 февраля 2017 | 09:23
Центр польской культуры приглашает на выставку
Катажина Грахольская-Крюковская - художница из Екабпилса. Будучи студенткой Даугавпилсского университета, К. Грахольская-Крюковская много времени проводила в стенах Польского дома, являясь лидером Клуба польских студентов, активно действующего в те годы.
Художница считает, что Польский дом в Даугавпилсе это перекрёсток многих культур, многих историй, соединившихся и в её собственной жизни. Польский дом на Варшавской уже давно стал для неё родным, куда она возвращается вновь и вновь. И свою первую персональную выставку пани Катажина привезла именно сюда.
D-fakti.lv
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