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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

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Новости Культура | 8 февраля 2017 | 09:23

Центр польской культуры приглашает на выставку

Центр польской культуры

Катажина Грахольская-Крюковская - художница из Екабпилса. Будучи студенткой Даугавпилсского университета, К. Грахольская-Крюковская много времени проводила в стенах Польского дома, являясь лидером Клуба польских студентов, активно действующего в те годы.

Художница считает, что Польский дом в Даугавпилсе это перекрёсток многих культур, многих историй, соединившихся и в её собственной жизни. Польский дом на Варшавской уже давно стал для неё родным, куда она возвращается вновь и вновь. И свою первую персональную выставку пани Катажина привезла именно сюда.

D-fakti.lv

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