Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

8 февраля

Именины:
Алдона, Чеславс / Аркадий, Давид, Ирма

Гороскоп на день

Лев
23 июля
- 23 августа

Будьте внимательны на работе, иначе придется вам топором вырубать то, что написано пером. А орудование столь тяжелыми инструментами может нанести серьезный урон сложившемуся хрупкому равновесию.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
Ночь
-18 .. -20 C
Утро
-20 .. -22 C
День
-10 .. -12 C
Вечер
-16 .. -18 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Зимние радости для Вас – это

Архив

Популярные статьи

1.

Кто поможет бездомному Антону?

Ему (назовем его Антоном) в жизни не повезло, потому что в самом юном возрасте остался сиротой; пото ... {2}

2. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

3. Ушли в мир иной...

4. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}

5. Автобусы и трамваи {143}

6. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}

7. Сотрудник Криминальной полиции попался на доставке нелегальных сигарет

8. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}

9. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}

10. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {143}

 

Новости Латвия | 8 февраля 2017 | 09:12

Среда, 8 февраля: ясно и холодно

Meteolapa.lv

В Латвии сохранится ясная погода. В западных и юго-западных районах страны возможна переменная облачность.

Ветер в основном восточного направления будет дуть со скоростью от 1 до 7 м/с. Температура воздуха составит от -7 до -12 градусов.

В Риге — -7...-10 градусов. Скорость ветраоколо 4 м/с. Весь день будет солнечно и безоблачно.

Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный.

По прогнозам синоптиков, морозы продержатся еще двое-трое суток, а затем отступят. На будущей неделе погода станет более весенней: температура воздуха днем приблизится к 0..+5 градусам, в Курземе ожидается до +7. По ночам, однако, еще будет подмораживать.

LSM

Добавить комментарий

 