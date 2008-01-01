Среда, 8 февраля: ясно и холодно

Новости Латвия | 8 февраля 2017 | 09:12

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В Латвии сохранится ясная погода. В западных и юго-западных районах страны возможна переменная облачность.

Ветер в основном восточного направления будет дуть со скоростью от 1 до 7 м/с. Температура воздуха составит от -7 до -12 градусов.

В Риге — -7...-10 градусов. Скорость ветра — около 4 м/с. Весь день будет солнечно и безоблачно.

Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный.

По прогнозам синоптиков, морозы продержатся еще двое-трое суток, а затем отступят. На будущей неделе погода станет более весенней: температура воздуха днем приблизится к 0..+5 градусам, в Курземе ожидается до +7. По ночам, однако, еще будет подмораживать.

LSM