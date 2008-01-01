Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
8 февраля
Именины:
Алдона, Чеславс / Аркадий, Давид, Ирма
Гороскоп на день
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Будьте внимательны на работе, иначе придется вам топором вырубать то, что написано пером. А орудование столь тяжелыми инструментами может нанести серьезный урон сложившемуся хрупкому равновесию.
Источник: ignio.com
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Источник: gismeteo.ru
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 8 февраля 2017 | 09:12
Среда, 8 февраля: ясно и холодно
В Латвии сохранится ясная погода. В западных и юго-западных районах страны возможна переменная облачность.
Ветер в основном восточного направления будет дуть со скоростью от 1 до 7 м/с. Температура воздуха составит от -7 до -12 градусов.
В Риге — -7...-10 градусов. Скорость ветра — около 4 м/с. Весь день будет солнечно и безоблачно.
Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный.
По прогнозам синоптиков, морозы продержатся еще двое-трое суток, а затем отступят. На будущей неделе погода станет более весенней: температура воздуха днем приблизится к 0..+5 градусам, в Курземе ожидается до +7. По ночам, однако, еще будет подмораживать.
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