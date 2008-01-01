Кубок Даугавпилсского края по футболу в помещении ушел в Калупе

Новости Спорт | 7 февраля 2017 | 20:45

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В Свентской средней школе прошли финальные игры чемпионата кубка Даугавпилсского края по футболу в помещении, в которых участвовали победители зональных соревнований.

Из 10 команд в финал квалифицировались 6 команд – Калупе, Бикерниеки, Демене, Скрудалиена, Амбели и Науене. В напряженных соревнованиях, под руководством главного судьи соревнований Ивара Цаунес, интрига сохранилась до последней игры.

В чемпионате стартовали 10 команд, которые на первом этапе были распределены на две подгруппы по пять команд в каждой. После первого круга три лучшие команды обеспечили место в финальных соревнованиях.

В результате большой кубок и золотые медали получила команда Калупской волости. Титул чемпионов, Калупе обеспечила в финальном этапе, получив 5 пунктов в трёх играх – 4:4 против Демене, 6:2 против Бикерниеки и 2:2 против Науене.

На втором месте команда Демене, которая в финальном этапе, без упомянутого матча, боролись вничью 7:7 против Амбели и с 6:3 обыграли команду Скрудалиены. «Скрудалиена» в результате завоевали третье место, в остальных матчах финального этапа, сыграв 2:2 с Бикернеки и обыграв футболистов Науене со счетом 4:3.

Лучшими игроками турнира стали – Игорь Твардовский (Калупе), Евгений Симонов (Демене) и Евгений Лазарев (Скрудалиена), а самым результативным футболистом стал Ричард Рашчевский (Калупе), на счету которого 26 голов.

Кубки чемпионата и медали преподнес руководитель отдела Спорта думы Даугавпилсского края Эдгар Миглан и Эдуард Лиховецкий. «Я рад, что продолжается традиция, которая начата в Даугавпилсском районе. Рад, что растёт количество команд и мастерство игроков. Сегодня спортсмены порадовали болельщиков, демонстрируя узнаваемый футбол», в своей речи отметил долголетний руководитель отдела Спорта Эдуард Лиховецкий.