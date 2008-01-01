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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

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Новости Культура | 7 февраля 2017 | 18:04

Центр польской культуры приглашает на открытие выставки графики

Daugavpils.lv

Катажина Грахольская-Крюковская - художница из Екабпилса.

Будучи студенткой Даугавпилсского университета, К. Грахольская-Крюковская много времени проводила в стенах Польского дома, являясь лидером Клуба польских студентов, активно действующего в те годы.

Художница считает, что Польский дом в Даугавпилсе это перекрёсток многих культур, многих историй, соединившихся и в её собственной жизни. Польский дом на Варшавской уже давно стал для неё родным, куда она возвращается вновь и вновь. И свою первую персональную выставку пани Катажина привезла именно сюда.

Daugavpils.lv

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