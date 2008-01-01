Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
7 февраля
Именины:
Нелда, Ричардс, Рихардс / Александр, Виталий, Григорий
Гороскоп на день
Водолей
21 января
- 18 февраля
Сегодня вы будете не только предприимчивы, но и весьма удачливы. Вы сумеете обернуть в свою пользу любую ситуацию, с которой вам придется столкнуться, какой бы ужас она не вызвала поначалу.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -15 .. -17 C
- Утро
- -17 .. -19 C
- День
- -13 .. -15 C
- Вечер
- -16 .. -18 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0712 ()
|GBP
|0.8595 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|63.0404 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Зимние радости для Вас – это
Популярные статьи
Кто поможет бездомному Антону?
Ему (назовем его Антоном) в жизни не повезло, потому что в самом юном возрасте остался сиротой; пото ... {2}
2. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
4. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}
5. Автобусы и трамваи {143}
6. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}
7. Сотрудник Криминальной полиции попался на доставке нелегальных сигарет
8. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}
9. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 7 февраля 2017 | 18:04
Центр польской культуры приглашает на открытие выставки графики
Катажина Грахольская-Крюковская - художница из Екабпилса.
Будучи студенткой Даугавпилсского университета, К. Грахольская-Крюковская много времени проводила в стенах Польского дома, являясь лидером Клуба польских студентов, активно действующего в те годы.
Художница считает, что Польский дом в Даугавпилсе это перекрёсток многих культур, многих историй, соединившихся и в её собственной жизни. Польский дом на Варшавской уже давно стал для неё родным, куда она возвращается вновь и вновь. И свою первую персональную выставку пани Катажина привезла именно сюда.
Добавить комментарий