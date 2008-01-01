Врачи Даугавпилсской центральной поликлиники будут принимать пациентов по субботам

Новости Общество | 7 февраля 2017 | 17:15

Пресс-фото Пресс-фото

С 1 октября прошлого года в Даугавпилсской региональной больнице начал работать дежурный врач. Найти его кабинет не составляет большого труда. Указатели размещены на пропускном пункте, опорах уличного освещения и возле главного входа в больницу.

За четыре прошедших месяца дежурного врача посетили свыше ста пациентов, которым была оказана квалифицированная помощь.

Плата за приём взымается согласно принятым в государстве законодательным актам, действует медицинская страховка. Кроме кабинета дежурного врача (он принимает по субботам с 8:00 до 16:00), здесь находится и регистратура. Мини-поликлиника работает при стационаре, поэтому может оказать всестороннюю медицинскую помощь. Врач обследует, даёт рекомендации, выписывает рецепт или больничный, при необходимости отправляет на рентген или сдать анализы. Он может также обратиться к профильному специалисту или направить к нему самого больного.

Работающий по субботам кабинет дежурного врача пользуется спросом, что подтверждает правильность принятого в прошлом году решения. Однако, по мнению руководителя Даугавпилсской региональной больницы Рейниса Йокста, проблемы с доступностью медицинских услуг и особенно амбулаторных остаются. Чтобы изменить ситуацию к лучшему и помочь тем, кто не может прийти к врачу в рабочие дни или почувствовал внезапное недомогание, было решено открыть по субботам кабинеты врачей-специалистов в Центральной городской поликлинике, которая является структурным подразделением больницы.

Условия приёма те же, что у дежурного врача Даугавпилсской региональной больницы. Разница лишь в том, что в поликлинику человек обращается за помощью к конкретным специалистам. После изучения спроса на новую услугу график их работы может измениться, а пока профильные врачи будут принимать каждую третью субботу месяца с 8:00 до 11:00, окулист - с 8:00 до 12:00. Первый приём состоится 18 февраля. Запись в регистратуре поликлиники уже началась. Напомним, при себе надо иметь направление семейного врача, оно не требуется для посещения окулиста.

Daugavpils.lv