В Даугавпилсе раскрыли завод нелегального алкоголя

Новости Происшествия | 7 февраля 2017 | 16:30

Пресс-фото Пресс-фото

В Латгальском регионе регулярно проводятся оперативные мероприятия по обороту незаконного алкоголя. В четверг, 2 февраля, сотрудники Криминальной полиции Даугавпилсского участка раскрыли очередную «точку».

Государственная полиция получила информацию, что некий мужчина в Даугавпилсе, возможно, занимается незаконным оборотом акцизных товаров. В связи с проверкой информации был начат уголовный процесс, в рамках которого был проведен обыск по месту жительства мужчины.

Во время обыска в квартире было констатировано и изъято значительное количество нелегального алкоголя – 290 литров «брашки», 40 литров готовой продукции (самогон), а так же средство для производства алкоголя.

D-fakti.lv