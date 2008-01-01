Приглашаем на час памяти М. Бодрова и И. Трофимова

Новости Культура | 7 февраля 2017 | 15:26

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В феврале 2017 года на кафедре Русистики и славистики гуманитарного факультета Даугавпилсского университета будут отмечаться два памятных юбилея, 70-летие Иосифа Трофимова (1947-2007) и 80-летие Михаила Бодрова (1937-1997).

Кафедра Русистики и славистики совместно с Центром русского языка и культуры 16 февраля устраивает в своем роде час памяти – «Вспомнив наших коллег». Приглашаем выпускников М.Бодрова и И.Трофимова, учителей, друзей поучаствовать в памятном мероприятии и рассказать молодому поколению студентов о выдающихся персонах.

Мероприятие состоится 16 февраля в 14:00 в ДУ, ул. Виенибас 13, 111 аудитория.

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