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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

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Новости Латвия | 7 февраля 2017 | 14:56

В ночь на среду ожидаются морозы до -25 градусов

D-fakti.lv

Синоптики распространили предупреждение. Предстоящей ночью местами на территории Латвии столбик термометра опуститься до отметки в -25 градусов.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, особо холодно будет в приграничных районах на востоке страны.

Ночью температура воздуха от — 7 до — 25 градусов. Днем будет солнечно, воздух прогреется до — 3..-13 градусов.

Delfi

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