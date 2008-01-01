Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
7 февраля
Именины:
Нелда, Ричардс, Рихардс / Александр, Виталий, Григорий
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Ваши усилия не останутся незамеченными, но большого успеха не принесут. Пусть ваши дела говорят сами за себя, вам же лучше помолчать сегодня.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 7 февраля 2017 | 14:56
В ночь на среду ожидаются морозы до -25 градусов
Синоптики распространили предупреждение. Предстоящей ночью местами на территории Латвии столбик термометра опуститься до отметки в -25 градусов.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, особо холодно будет в приграничных районах на востоке страны.
Ночью температура воздуха от — 7 до — 25 градусов. Днем будет солнечно, воздух прогреется до — 3..-13 градусов.
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