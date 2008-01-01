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Новости Латвия | 7 февраля 2017 | 14:17
Международный профессионал по подледному лову соревновался в Аглоне
Чемпионат по подледному лову в Аглонском краю стал одним из наиболее значимых событий для латвийских рыбаков. В этом году чемпионами стали жители Мадонского края, чей улов оказался самым крупным.
Уже ранним утром на озере Эглес у самой Аглонской базилики собралось рекордное число рыбаков со всей Латвии. Если в первый год проведения чемпионата их набралось около шести десятков, то теперь – 130 человек.
Организатором чемпионата является Анатолий Пупиц. По его словам, на мероприятии собираются рыбаки со всей Латвии – из окрестностей Риги, Кокнесе, Мадоны, Даугавпилса, Резекне, Краславы и, конечно, самой Аглоны.
Лов идет четыре часа. Щука в зачет не идет. В этот раз было решено почистить озеро от мелкой рыбы.
Участников чемпионата оценивают в разных категориях. Призы получают самый молодой и старший рыболов. Так, самым возрастным оказался 83-летний Варис, а самым маленький – восьмилетний Кирилл.
Среди участников встречаются и профессионалы. Например, соревнования не пропускает Марис Ариньш, который участвует даже на мировых первенствах.
«Это мое хобби – рыбачить. И летом, и зимой. Отдыхаешь тут, голову проветриваешь после всех проблем на работе. Вдыхаешь свежий воздух на природе – и это так классно», - говорит он.
Кстати, еще одно большое событие для любителей подледного лова еще впереди – 25-26 февраля на Малом Балтэзерсе будет проходить чемпионат мира по подледной рыбалке.
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