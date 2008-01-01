Начался фотоконкурс, посвященный Дню святого Валентина

Новости Культура | 7 февраля 2017 | 12:36

Департамент спорта и молодежи Департамент спорта и молодежи

Зима даже и не думает отступать, но мы ее не боимся и не отступим тоже – наденем теплые носки, шарфы, свитера и шапки, чтобы отправиться на фото – охоту!

Приглашаем молодых ребят поучаствовать в фотоконкурсе, посвященном Дню святого Валентина. Отправляйте свои фотографии, которые полны любви, тепла и радости с небольшим описанием на страничку Департамента спорта и молодежи в Facebook до 13 февраля 17:00. Все фото будут выложены в альбом Дня святого Валентина там же на нашей страничке.

Голосование будет проходить до 15 февраля 8:00, по результатам которого будут награждены авторы самых удачных фото.

Дополнительная информация: jaunatne@daugavpils.lv, 27096500

D-fakti.lv