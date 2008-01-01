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Новости Происшествия | 7 февраля 2017 | 12:16

В Деменской волости горел дом

Пресс-фото

За прошедшие сутки, в промежутке времени с 6 февраля 6:30 до 7 февраля 6:30, Государственная пожарно-спасательная служба получила 36 вызовов – 23 из них были связаны с пожарами и 9 со спасательными работами, а 4 из них были ложными, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

Самый большой по площади пожар произошел в Даугавпилсском крае (в Деменской волости), где горел жилой дом, площадью 60 кв. метров. Вызов на место происшествия был получен в 9:25, а в 13:13 пожар был полностью ликвидирован.

D-fakti.lv

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