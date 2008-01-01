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Новости Латвия | 7 февраля 2017 | 11:10
Резекненская ДЮСШ пожинает лавры
4 февраля, в субботу в Спуньциемсе продолжился чемпионат Латвии по футболу в помещениях среди девочек.
За победу соревновались команды девочек возрастной группы U-14 (2003-2004 г.р.). Каждая из команд участвовала в 3 играх.
Ранее команды встречались в Резекне и Пиньках. Лучших результатов добились «FS Metta/OSC» и Резекненская ДЮСШ. Так как до этого обе команды были победителями трёх игр, их совместный матч стал заключительным матчем 4 февраля.
В начале турнира «FS Metta/OSC» обыграла Рижскую школу футбола со счётом 6:0. Резекненская ДЮСШ победила девочек из команды SK Babīte со счётом 8:0. Позже «FS Metta/OSC» победила команду AFA Olaine со счётом 6:1.
В свою очередь, резекненки одержали убедительную победу над столичной командой FS Metta/OSC Rīga.
Результаты матча между командами «FS Metta/OSC» и Резекненской ДЮСШ:
Девочки из Резекненской ДЮСШ одержали победу со счётом 2:1. Резекненкам удалось забить гол за 15 секунд до конца матча.
Благодаря этой победе резекненкам досталось золото, команде «FS Metta/OSC» - серебро.
Бронзовая медаль досталась Рижской школе футболе.
Чётвертое место получила команда «AFA Olaine».
Лучшие футболистки:
- Нелле Треймане (FS Metta/OSC)
- Диана Смирнова(Резекненская ДЮСШ)
- Катрина Данилова (FS Metta/OSC)
- Ксения Нагле (Рижская школа футбола)
- Татьяна Костигова (AFA Olaine)
- Монта Шчучка (FK Iecava)
- Тина Ритенберга-Балоде (SK Imanta/Talsu NSS)
- Эвелина Фрейденфельде (FK Liepāja)
- Лива Полка (FS Metta/OSC Rīga)
- Санния Редроба (SK Babīte)
- Дарья Садковская (SK Līderis).
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