Резекненская ДЮСШ пожинает лавры

Новости Латвия | 7 февраля 2017 | 11:10

rezekneszinas.lv rezekneszinas.lv

4 февраля, в субботу в Спуньциемсе продолжился чемпионат Латвии по футболу в помещениях среди девочек.

За победу соревновались команды девочек возрастной группы U-14 (2003-2004 г.р.). Каждая из команд участвовала в 3 играх.

Ранее команды встречались в Резекне и Пиньках. Лучших результатов добились «FS Metta/OSC» и Резекненская ДЮСШ. Так как до этого обе команды были победителями трёх игр, их совместный матч стал заключительным матчем 4 февраля.

В начале турнира «FS Metta/OSC» обыграла Рижскую школу футбола со счётом 6:0. Резекненская ДЮСШ победила девочек из команды SK Babīte со счётом 8:0. Позже «FS Metta/OSC» победила команду AFA Olaine со счётом 6:1.

В свою очередь, резекненки одержали убедительную победу над столичной командой FS Metta/OSC Rīga.

Результаты матча между командами «FS Metta/OSC» и Резекненской ДЮСШ:

Девочки из Резекненской ДЮСШ одержали победу со счётом 2:1. Резекненкам удалось забить гол за 15 секунд до конца матча.

Благодаря этой победе резекненкам досталось золото, команде «FS Metta/OSC» - серебро.

Бронзовая медаль досталась Рижской школе футболе.

Чётвертое место получила команда «AFA Olaine».

Лучшие футболистки:

- Нелле Треймане (FS Metta/OSC)

- Диана Смирнова(Резекненская ДЮСШ)

- Катрина Данилова (FS Metta/OSC)

- Ксения Нагле (Рижская школа футбола)

- Татьяна Костигова (AFA Olaine)

- Монта Шчучка (FK Iecava)

- Тина Ритенберга-Балоде (SK Imanta/Talsu NSS)

- Эвелина Фрейденфельде (FK Liepāja)

- Лива Полка (FS Metta/OSC Rīga)

- Санния Редроба (SK Babīte)

- Дарья Садковская (SK Līderis).

rezekneszinas.lv