В Двиете построят новый социальный центр

Новости Латвия | 7 февраля 2017 | 10:39

Latvijas Radio Latvijas Radio

В Илукстском крае в Двиетской волости ремонтируют здание бывшей начальной школы, которая превратится в многофункциональный центр социальных услуг. В центре разместят около полусотни человек — главным образом людей с особыми потребностями и пенсионеров. Это также означает 16 новых рабочих мест в волости. На создание центра уйдет около миллиона евро: половину сумму оплатит краевая дума, а вторую планируют занять в Госкассе, сообщает Latvijas Radio.

Ремонтные работы начались в январе 2017 года, а работу планируют закончить в мае.

«Открытие и получение лицензии может случиться к концу года. Здесь есть внутренний двор, где построят террасу, пешеходные дорожки. Здесь также будет сад, где жильцы центра сами смогут растить и сажать цветы или ягоды. Все, что пожелает сердце. Рядом старый яблоневый сад — почти четыре гектара, здесь будет возможность самим работать», — рассказал и.о. исполнительного директора Илукстской краевой думы и руководитель стройуправы Рейнис Лицис.

Илукстский край был одним из первых, который во время территориальной реформы в Латвии был обособлен как край.

«У этой идеи [обустроить в бывшей школе социальный центр] — своя история, которая совпадает с окончанием реформы. К нам присоединили Двиете, в котором была школа с очень маленьким числом учеников, до сорока человек. Инфраструктура образования края уже была развита и мы вместе с жителями Двиете долго обсуждали и пришли к выводу, что бессмысленно эту школу использовать. Тогда и родилась идея центра. Очень рады, что в 2017 году эту идею наконец удастся реализовать. Это учреждение оживит волость, так как здесь появятся новые рабочие места для шестнадцати человек. А также здесь могут находиться около 48 жителей», — сообщил председатель думы, Стефан Разна.

Миллион евро уйдет на ремонт и обустройство здания. Конкурс на строительные работы выиграла фирма из Екабпилса.

«Как возрождение и надежду на будущее, что что-то происходит и Двиете не будут стерты с латвийской карты», — так описала свое отношение к обустройство центра жительница волости Ванда Гронска. По ее мнению, у людей Илукстского края будет место, где они смогут проводить свою старость.

В том, что услуги социального центра будут востребованы, убеждена и руководительница соцслужб краевой думы Ингуна Сваране. Для самоуправления это будет совершенно новый вид услуг, а для жителей хорошая возможность провести старость в комфортных условиях.

«Люди стареют, так как дети где-то в другом месте. И они готовы платить, лишь бы их родители могли бы жить в тепле, безопасности, уютно — там, где людей ценят», — заметила Сваране.

Если правительство одобрит заем краевой думы в Госкассе, то первые жители нового социального центра в Двиете смогут поселиться здесь в конце года.

LSM