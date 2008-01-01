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Новости Спорт | 7 февраля 2017 | 13:49

BFC “Daugavpils” одержал победу на международном турнире в Риге

daugavpilssports.lv

Объединенная команда из трех возрастных групп вернулась из Риги с победой. В турнире “RigaOpenCup” участвовали восемь клубов и в конкуренции с ними даугавпилчане заняли первое место!

Для команд 2005, 2006, 2007 года рождения подготовительный турнир “RigaOpenCup” был хорошей разминкой. В отличие от остальных турниров команды всех трех возрастных категорий боролись за победу по общей сумме полученных очков. Было сыграно три игрыкоманда каждой возрастной категории боролась со своими сверстниками.

В первый день соревнований Даугавпилс со счетом 6:3 одолел «Тукуму» (команды 2005 и 2006 г.р. победили, а команда 2007 г.р. проиграла). С командой «Динамо Рига» игра закончилась со счетом 4:4 (победа у группы 2007 г.р., группа 2005 г.р. ничья и 2006 г.р. проигрыш). В последней групповой борьбе даугавпилчане превосходно обыграли команду «Сантос» со счетом 9:0. Такое удачное начало турнира гарантировало нам первое место в подгруппе.

В полуфинале наша команда сразилась с командой футбольной академии Шаулю. Группа 2005 г.р. победила со счетом 3:1, а остальные команды сыграли вничью, нам этого хватило, чтобы попасть в большой финал. В нем наша команда встретилась с хозяевами турнира «Динамо Рига».

Воспитанники 2006 и 2007 г.р. пришли к успеху, а команда 2005 г.р. победила в серии ударов после игры. Такое превосходное достижение гарантировало нам первое место в этом турнире! На третьем месте обосновались футболисты Бабите, победив академию Шаулю. Отметим, что лауреатов соревнования награждал защитник сборной Латвийского футбола Михаил Землинский.

Лучшими игроками турнира стали Кирил Кирилко (2007 г.р.) и Артем Соколов (2006 г.р.).
Лучшими игроками в своей группе стали: Эмиль Урбан (2005 г.р.), Никита Барковский (2006 г.р.) и Мартин Алексеев (2007 г.р.).

D-fakti.lv

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