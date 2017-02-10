Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
7 февраля
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Нелда, Ричардс, Рихардс / Александр, Виталий, Григорий
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Сегодняшний день вполне может оказаться поворотным моментом в вашей жизни. Что именно ждет вас за поворотом, целиком зависит от вас.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 7 февраля 2017 | 09:56
Вакансии Даугавпилсского агентства занятости
На 7 февраля 2017 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места более чем по 45 профессиям.
- Автомеханик;
- администратор компьютерных систем;
- aссистент радиолога;
- бармены;
- бригадир (деревообработка);
- бухгалтер;
- водители грузовых автомобилей (международные перевозки);
- врачи;
- долговой взыскатель;
- инженер по качеству (машиностроение);
- инженеры-землеустроители;
- инспектор (VSAA);
- кассир (работа в Pиге);
- коммерческий специалист;
- комплектовщик (работа в Pиге);
- кондитер;
- конструктор (машиностроение);
- консультант клиентов;
- контролёр (работа на швейном производстве);
- медсёстры;
- механик копировальной техники;
- оператор на лесопилку;
- охранники;
- парикмахеры;
- плотник;
- повара;
- подолог;
- подсобники;
- помощник столяра;
- почтальон;
- программист;
- продавцы;
- психолог;
- работник социального ухода (работа в Калупе);
- работник торгового зала (работа в Pиге);
- руководитель строительных работ;
- специалист по продажам;
- столяр;
- стоматолог;
- техник по качеству (металлообработка);
- тракторист- комбайнёр (работа в Демене);
- учитель дошкольного образования (латышский язык);
- учитель специального образования;
- швеи;
- шеф-повар;
- экономист;
- электромонтёр;
- юрист.
Информация о вакансиях:
- Даугавпилсский филиал ГАЗ , ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561
- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls
Для работодателей – размещение информации о свободных рабочих местах
- ул. Варшавас 18, каб. Nr.213, тел. 65436023, 20243873
Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.
Подробная информация по тел. 65484369
Даугавпилсский филиал ГАЗ приглашает безработных в феврале 2017 года посетить компьютерные курсы:
Курс – Основы Интернета и компьютерных навыков (14.02.2017.-15.02.2017.) – 2 дня
Курс – Использование электронных услуг (16.02.2017.-17.02.2017.) – 2 дня
Семинар –Подготовка CV и письма-заявки, использование портала вакансий (10.02.2017.) – 1 день
Если Вы готовы принять участие в обучении и соответствуете данным критериям:
не участвуете в мероприятиях по обучению или в мероприятиях, которые предусматривают заключение трудового договора, в другом мероприятии по повышению конкурентоспособности;
старше 30 лет;
Обращайтесь в Даугавпилсский филиал ГАЗ к координирующему эксперту - ул. Варшавас 18, каб. Nr.212, тел. 65433875, 26608863 или к своему агенту.
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ РАБОТА И КАРЬЕРА 2017
ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ:
предложить актуальные вакансии в различных профессиональных сферах, в сотрудничестве с работодателями помочь им найти работников, а безработным – трудоустроиться.
ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
это отличная возможность бесплатно представить своё предприятие, среди ищущих работу найти подходящих работников, а также узнать о мероприятиях ГАЗ по поддержке работодателей.
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
9 марта 2017 года с 11:00 до 14:00
Гостиница Park Hotel Latgola
(ул. Гимназияс 46, Даугавпилс)
Ярмарка вакансий – БЕСПЛАТНОЕ мероприятие для работодателей и ищущих работу
Подробнее о мероприятии можно узнать на домашней страничке ГАЗ:
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=2&txt=4642&from=0
http://www.nva.gov.lv/eures/index.php?cid=3&mid=3&txt=2452&from=0
D-fakti.lv
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