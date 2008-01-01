Полиция просит отозваться свидетелей несчастного случая

Новости Происшествия | 7 февраля 2017 | 09:40

Пресс-фото Пресс-фото

Просим отозваться свидетелей несчастного случая, который случился 24 января 2017 года в период времени с 7:00 до 8:00, в Даугавпилсе по улице Васарницу 26а (напротив здания), сообщает Государственная полиция.

Неопознанный водитель автобуса VOLVO наехал на пешехода, после чего покинул место происшествия, не сообщив о случившемся в должном порядке.

Если вы являетесь свидетелем данного несчастного случая или располагаете, какой либо информацией, просьба звонить по номеру 65403302 или лично обращаться в полицию.

D-fakti.lv