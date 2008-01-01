Вторник, 7 февраля: мороз и солнце

Новости Латвия | 7 февраля 2017 | 09:16

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По прогнозам синоптиков, в течение всей недели в Латвии сохранится сильный мороз.

До четверга в стране будет резкий восточный ветер, потом он сменит свое направление на юго-восточное.

Во вторник столбик термометра будет на отметке от -8 до -3. Весь день ожидается солнечная погода.

В столице — также от -10 до -13. Ветер весь день будет умеренным — до 5 м/с. Небо будет безоблачным.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM