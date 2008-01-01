Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
7 февраля
Именины:
Нелда, Ричардс, Рихардс / Александр, Виталий, Григорий
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- 18 февраля
Сегодня вы будете не только предприимчивы, но и весьма удачливы. Вы сумеете обернуть в свою пользу любую ситуацию, с которой вам придется столкнуться, какой бы ужас она не вызвала поначалу.
Источник: ignio.com
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Источник: gismeteo.ru
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 7 февраля 2017 | 09:16
Вторник, 7 февраля: мороз и солнце
По прогнозам синоптиков, в течение всей недели в Латвии сохранится сильный мороз.
До четверга в стране будет резкий восточный ветер, потом он сменит свое направление на юго-восточное.
Во вторник столбик термометра будет на отметке от -8 до -3. Весь день ожидается солнечная погода.
В столице — также от -10 до -13. Ветер весь день будет умеренным — до 5 м/с. Небо будет безоблачным.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
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