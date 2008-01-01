Даугавпилчане участвовали в соревнованиях UNIFIED по футболу в помещении

Новости Спорт | 6 февраля 2017 | 20:52

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31 января в Рижском Олимпийском спортивном центре прошли очередные соревнования Специальной Олимпиады Латвии UNIFIED по футболу в помещении, которые можно назвать уже традиционными, потому что проходят уже который год подряд. В соревнованиях по системе UNIFIED, в одной команде участвуют спортсмены с нарушениями духовного развития и спортсмены из общеобразовательных учреждений, которых называют "партнерами".

О том, насколько популярны эти соревнования, свидетельствует пышное количество участников. На соревнованиях участвовали 19 команд из всей Латвии, из которых 7 - 8 команд реально смогли претендовать на медали. Защитить честь нашего города поехали представители Первой специальной начальной школы Даугавпилса – А. Гуркин, С. Кирченко, А. Макаренко, В. Николаев и А. Беляев, а так же партнёры из PIKC “Daugavpils Tehnikums” – О. Лукъянов, М. Цирш и Д. Ломако. В остром бою, выходя из подгруппы на финальные соревнования, даугавпилчанам к сожалению немного не повезло в финале, и они остались четвертыми. Но учитывая, что количество участников был очень большим, то, безусловно, это высокий показатель.

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