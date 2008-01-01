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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
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Новости Культура | 6 февраля 2017 | 20:46
Волшебство красок Латгалии отражается в картинах Семёна Антонова
В феврале в Галерее искусств Латгальского посольства «GORS» будет представлено разнообразие и волшебство красок Латгалии в работах резекненца, художника Семёна Антонова. С этой выставкой художник отмечает свой 70-й день рождения, приглашая всех желающих на встречу 18 февраля в 14.00.
Антонов – убеждённый пейзажист, предпочитающий соблюдать принципы реалистичного искусства, десятилетиями черпал вдохновение в природе Латгалии. В его работах красуется вся палитра красок, от мягких пастельных тонов в зимних пейзажах или вибрирующей поверхности воды до полного цветения красок на ярких осенних полотнах. И пусть мы в названиях или сюжетах узнаём тот или другой изгиб холма или береговой линии, работы имеют добрую долю условности, делающей их особенно интересными и привлекающими взоры снова и снова. Эмоционально убедительны в своей композиционной простоте городские пейзажи, на выставке представлены также душевно написанные портреты членов семьи.
Семён Антонов (род. в 1947 г.) по окончании Рудзатской средней школы учился в Резекненском филиале Рижской средней школы прикладного искусства. Работал художником-оформителем в Резекненском городском доме культуры, был сценографом в театре-студии «Йорик», где для каждой пьесы в сценической условности искал новаторские решения. Регулярно участвовал в ежегодных коллективных выставках в Латгальском культурно-историческом музее, с 1992 года у него организованы восемь персональных выставок.
Большой зрительский интерес был проявлен посетителями его выставок в Латгальском культурно-историческом музее в 2007 и 2012 годах.
Его работы находятся в коллекции Латгальского культурно-исторического музея, в частных коллекциях в Латвии, Эстонии, Росси и других местах, опубликованы в книге Петериса Зейле «Latgales glezniecība» (Живопись Латгалии).
Выставку «Волшебство красок Латгалии» в Латгальскогм посольстве «GORS» можно осмотреть с 6 по 20 февраля.
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