Прошёл бал национально-культурных обществ Даугавпилса

Новости Общество | 6 февраля 2017 | 18:57

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Наверное, это был самый красочный и яркий бал за год, ведь на нем звучали песни на девяти языках, исполнялись танцы разных народов. Мероприятие было организовано Ассоциацией национально-культурных обществ Латгалии, созданной в 2016 году, при поддержке Даугавпилсской городской думы и Управления культуры.

Традиция ежегодных встреч национально-культурных обществ Даугавпилса существует давно. Она оборвалась в 2007 году из-за экономического кризиса, в последние три года эти встречи возобновились. В 2016 состоялся первый бал, он был посвящен рождественским и новогодними традициями разных народов. На сей раз тема выступлений – любовь.

Зал подхватывал песни про любовь, которые звучали на латышском, русском, польском. литовском, белорусском, украинском, еврейском, немецком, татарском языках. Зажигательные танцы тоже никого не оставили равнодушным. Только в Даугавпилсе самоуправление финансирует различные национально-культурные центры, а различным обществам помогает реализовать их замыслы.

Все чаще можно услышать от руководителей государства, что Даугавпилс может служить примером того, как взаимодействуют представители разных народов, сообща работают на благо города, как, сохраняя собственные традиции, воспитывают патриотизм по отношению к родному городу.

Национально-культурные общества – это не только самодеятельность и подготовка концертной программы. Это дискуссии, встречи, проекты в самых разных сферах общественной жизни.

Что необходимо сделать, чтобы в Латвии представители разных национальностей понимали и уважали друг друга? Дискуссия на эту тему пройдет на Латвийском форуме народов, который состоится в мае в Даугавпилсе.

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