Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
6 февраля
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Сегодняшний день должен переполнить вас оптимизмом. Все будет получаться без малейших усилий с вашей стороны. Однако такое положение вещей может некоторых слегка разозлить. Возможны неловкие ситуации на почве элементарной зависти.
Источник: ignio.com
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Новости Спорт | 6 февраля 2017 | 17:36
Волейболисты приближаются к финалу
В конце января девочки и мальчики 2003 года рождения провели свои первые турниры в рамках чемпионата Латвии.
Девочки (тренер Андрей Калан) в Риге провели две игры, обыграв Ригу – 2:1 и Кулдигу – 2:0. это только первый шаг для попадания в финальную часть.
Андей Калан: «Немного создали себе проблем во втором сете против Риги, рано поверив в победу. Однако очень сильно провели третий сет и победа вполне заслуженна».
Мальчишки (тр. Николай Чемоданов) боролись в Дундаге, провели три игры, выиграв у хозяев – 2:1, Екабпилса – 2:0 и уступили Айзпуте – 0:2. Для попадания в финал напрямую необходимо будет побеждать в оставшихся играх сборную Сугулда/Цесис и Кулдигу.
Николай Чемоданов: «Начинаем осваивать игру со связующим из второй зоны, поэтому ошибки неизбежны, но выводы сделаны. Состав почти укомплектован, ребята показали хорошую игру в защите, усилим подачу, всё будет отлично».
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