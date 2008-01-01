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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 6 февраля 2017 | 16:31
Полиция Даугавпилсского самоуправления поймала вандала
Вечером 5 февраля в поле зрения сотрудников поста видеонаблюдения попала компания молодых парней на автобусной остановке ул. Лачплеша. Наблюдая за компанией, сотрудники полиции констатировали, что молодые особи сорвали расписание движения автобусов.
Мобильная группа, проверяя ближайшую территорию, в короткое время поймала подходящую по описанию виновную персону. На виновного составили административный протокол за мелкое хулиганство. Проверяя данные правонарушителя, было констатировано, что персона находится в розыске. Его передали представителям Государственной полиции для дальнейших процессуальных действий.
D-fakti.lv
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