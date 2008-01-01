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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

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Новости Происшествия | 6 февраля 2017 | 15:32

Полиция ищет без вести пропавшего подростка

Valsts policija

Полиция Резекне ищет без вести пропавшего подростка Руслана Жигунова 2000 года рождения. 29 января 2017 года около 20:00 он самовольно покинул Резекненскую больницу отдел терапии и на настоящее время его место нахождения не известно.

Приметы Руслана: рост около 170-175 см, темные и очень короткие волосы (был побрит), на пальцах левой руки татуировки в виде ромба, среднего телосложения. Бал одет, скорее всего, в больничную одеждубелая пижама и на ногах бахилы.

В случае, если вы распоряжаетесь информацией о месте нахождения Руслана (или какой-нибудь другой), просим сообщить в полицию по тел. 64603500, 110 или обратиться лично в ближайший полицейский участок.

D-fakti.lv

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