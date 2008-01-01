Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
6 февраля
Гороскоп на день
Рак
22 июня
- 22 июля
Сегодня вас, возможно, поставят перед необходимостью высказать свое суждение по некоторому поводу. Не торопитесь, все может оказаться не так просто, как думается на первый взгляд, а за слова придется отвечать.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -9 .. -11 C
- Утро
- -8 .. -10 C
- День
- -8 .. -10 C
- Вечер
- -12 .. -14 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0741 ()
|GBP
|0.8601 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|63.6106 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Зимние радости для Вас – это
Популярные статьи
Кто поможет бездомному Антону?
Ему (назовем его Антоном) в жизни не повезло, потому что в самом юном возрасте остался сиротой; пото ... {2}
2. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}
3. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
4. Автобусы и трамваи {143}
5. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}
6. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}
8. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}
9. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 6 февраля 2017 | 15:32
Полиция ищет без вести пропавшего подростка
Полиция Резекне ищет без вести пропавшего подростка Руслана Жигунова 2000 года рождения. 29 января 2017 года около 20:00 он самовольно покинул Резекненскую больницу отдел терапии и на настоящее время его место нахождения не известно.
Приметы Руслана: рост около 170-175 см, темные и очень короткие волосы (был побрит), на пальцах левой руки татуировки в виде ромба, среднего телосложения. Бал одет, скорее всего, в больничную одежду – белая пижама и на ногах бахилы.
В случае, если вы распоряжаетесь информацией о месте нахождения Руслана (или какой-нибудь другой), просим сообщить в полицию по тел. 64603500, 110 или обратиться лично в ближайший полицейский участок.
D-fakti.lv
Добавить комментарий