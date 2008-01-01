Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

6 февраля

Гороскоп на день

Весы
24 сентября
- 23 октября

Сегодняшний день идеален для плодотворной и приносящей моральное удовлетворение деятельности. Предупредите родных заранее, вы наверняка задержитесь сегодня.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
Ночь
-9 .. -11 C
Утро
-8 .. -10 C
День
-8 .. -10 C
Вечер
-12 .. -14 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Зимние радости для Вас – это

Архив

Популярные статьи

1.

Кто поможет бездомному Антону?

Ему (назовем его Антоном) в жизни не повезло, потому что в самом юном возрасте остался сиротой; пото ... {2}

2. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}

3. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

4. Автобусы и трамваи {143}

5. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}

6. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}

7. Ушли в мир иной...

8. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}

9. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}

10. В Краславе горел двух этажный жилой дом

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {143}

 

Новости Общество | 6 февраля 2017 | 13:50

Центр любознательности в Даугавпилсе предлагает больше возможностей

travelnews.lv

В Латвии продолжает расти число интерактивных и образовательных мест отдыха для детей и молодежи. Среди всех центров особую роль играют центры ZINOO, которые находятся в четырех городах Латвии: Рига, Даугавпилс, Цесис и Лиепая. Хоть они и работают в одной концепции, но у каждого центра разные предложения.

Центр любознательности Zinoo в Даугавпилсе один из четырех таких центров в Латвии, который предлагает детям и молодежи ознакомиться с достижениями науки в интерактивном виде. В прошлом году Zinoo был пятым посещаемым местом в Даугавпилсе. В этом году творческая команда научного центра разработала новую программу в интересах посетителей и укрепила сотрудничество с другими туристическими объектами города.

В апреле 2017 года Zinoo порадует посетителей выставкой космоса, рассказала руководительница центра Виктория Козловска. В свою очередь в мае вместе с центром Ротко и Даугавпилсской крепостью молодым людям и детям предложат единую образовательную программу, в которой можно долгое время проводить, образовываясь как в центре, так и в центре Ротко и в крепости.

Центр любознательности в этом году разработал проект с научным центром Trondheimas в Норвегии. В результате проекта будут разработаны специальные программы для семей.

На данный момент Даугавпилсский центр любознательности единственный в Латвии, в котором выражен рабочий день пожарного и дана возможность почувствовать себя в роли пожарного-спасателя, переодевшись в форму с интересными элементами.

В Международный день биологического разнообразия, 22 мая, пройдут мероприятия в сотрудничестве с Латгальским зоосадом и Даугавпилсским университетом. В будущем планируется расширить центр и скорректировать центр на исследование биоразнообразия.

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 