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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
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Сегодняшний день идеален для плодотворной и приносящей моральное удовлетворение деятельности. Предупредите родных заранее, вы наверняка задержитесь сегодня.
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Новости Общество | 6 февраля 2017 | 13:50
Центр любознательности в Даугавпилсе предлагает больше возможностей
В Латвии продолжает расти число интерактивных и образовательных мест отдыха для детей и молодежи. Среди всех центров особую роль играют центры ZINOO, которые находятся в четырех городах Латвии: Рига, Даугавпилс, Цесис и Лиепая. Хоть они и работают в одной концепции, но у каждого центра разные предложения.
Центр любознательности Zinoo в Даугавпилсе один из четырех таких центров в Латвии, который предлагает детям и молодежи ознакомиться с достижениями науки в интерактивном виде. В прошлом году Zinoo был пятым посещаемым местом в Даугавпилсе. В этом году творческая команда научного центра разработала новую программу в интересах посетителей и укрепила сотрудничество с другими туристическими объектами города.
В апреле 2017 года Zinoo порадует посетителей выставкой космоса, рассказала руководительница центра Виктория Козловска. В свою очередь в мае вместе с центром Ротко и Даугавпилсской крепостью молодым людям и детям предложат единую образовательную программу, в которой можно долгое время проводить, образовываясь как в центре, так и в центре Ротко и в крепости.
Центр любознательности в этом году разработал проект с научным центром Trondheimas в Норвегии. В результате проекта будут разработаны специальные программы для семей.
На данный момент Даугавпилсский центр любознательности единственный в Латвии, в котором выражен рабочий день пожарного и дана возможность почувствовать себя в роли пожарного-спасателя, переодевшись в форму с интересными элементами.
В Международный день биологического разнообразия, 22 мая, пройдут мероприятия в сотрудничестве с Латгальским зоосадом и Даугавпилсским университетом. В будущем планируется расширить центр и скорректировать центр на исследование биоразнообразия.
D-fakti.lv
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