Центр любознательности в Даугавпилсе предлагает больше возможностей

Новости Общество | 6 февраля 2017 | 13:50

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В Латвии продолжает расти число интерактивных и образовательных мест отдыха для детей и молодежи. Среди всех центров особую роль играют центры ZINOO, которые находятся в четырех городах Латвии: Рига, Даугавпилс, Цесис и Лиепая. Хоть они и работают в одной концепции, но у каждого центра разные предложения.

Центр любознательности Zinoo в Даугавпилсе один из четырех таких центров в Латвии, который предлагает детям и молодежи ознакомиться с достижениями науки в интерактивном виде. В прошлом году Zinoo был пятым посещаемым местом в Даугавпилсе. В этом году творческая команда научного центра разработала новую программу в интересах посетителей и укрепила сотрудничество с другими туристическими объектами города.

В апреле 2017 года Zinoo порадует посетителей выставкой космоса, рассказала руководительница центра Виктория Козловска. В свою очередь в мае вместе с центром Ротко и Даугавпилсской крепостью молодым людям и детям предложат единую образовательную программу, в которой можно долгое время проводить, образовываясь как в центре, так и в центре Ротко и в крепости.

Центр любознательности в этом году разработал проект с научным центром Trondheimas в Норвегии. В результате проекта будут разработаны специальные программы для семей.

На данный момент Даугавпилсский центр любознательности единственный в Латвии, в котором выражен рабочий день пожарного и дана возможность почувствовать себя в роли пожарного-спасателя, переодевшись в форму с интересными элементами.

В Международный день биологического разнообразия, 22 мая, пройдут мероприятия в сотрудничестве с Латгальским зоосадом и Даугавпилсским университетом. В будущем планируется расширить центр и скорректировать центр на исследование биоразнообразия.

D-fakti.lv