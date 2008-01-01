Через три недели начнется регистрация на летние работы для молодежи

Новости Общество | 6 февраля 2017 | 12:08

Daugavpils.lv Daugavpils.lv

Напоминаем, что через 3 недели, 25 февраля в 11:00 начнется электронная регистрация на работу в летний период 2017 года для молодежи от 15 до 19 лет. Зарегистрироваться можно будет на странице Департамента спорта и молодежи до 9 марта 2017 года.

https://jaunatne.daugavpils.lv/lv/departaments/darbs

Уже до начала работы для просмотра будет доступна анкета для регистрации, чтобы можно было заранее с ней ознакомиться. В день регистрации ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно обновить главную страницу сайта, чтобы под анкетой появилась кнопка ОТПРАВИТЬ, если вы это не сделаете, то кнопка не появиться и у нас не будет возможности подать заявку.

Информация, которую нужно знать, подавая заявку.

1. Регистрация доступна только подросткам, которые декларированы в Даугавпилсе.

2. Участнику программы на 1 июня должно быть не менее 15 лет и не больше 19. В случае если вам больше или меньше лет, то для вас регистрация будет недоступна.

3. Особое внимание, нужно уделить заполнению своих личных данных (имя, фамилия, персональный код). Если будет допущена ошибка, ваша заявка будет аннулирована.

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