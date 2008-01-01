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Новости Общество | 6 февраля 2017 | 11:08
Даугавпилсское городское самоуправление объявило приём заявок на конкурс проектов
С 1 февраля до 1 марта 2017 года Даугавпилсская городская дума приглашает общественные организации подавать заявки на конкурс проектов для получения софинансирования.
С 1 февраля до 1 марта 2017 года Даугавпилсская городская дума приглашает общественные организации подавать заявки на конкурс проектов для получения софинансирования.
В конкурсе проектов самоуправления могут участвовать негосударственные организации и общества с юридическим адресом на административной территории города Даугавпилса.
Предусматривается софинансирование трёх видов:
1.1.в порядке конкурса;
1.2.софинансирование поездок, которые популяризируют Даугавпилс за пределами территории самоуправления, но в границах Латвии;
1.3.софинансирование запланированных проектов, если общественная организация привлекает средства других фондов, но для их реализации необходимо софинансирование.
Заявки в порядке конкурса принимаются до 1 марта 2017 года.
Заявителю следует предусмотреть, что идея должна быть реализована на административной территории Даугавпилсского городского самоуправления в 2017 году. Софинансирование присваивается до 75% от общей суммы проекта. Максимальный размер софинансирования составляет 1 500 евро.
Проектам в сфере искусства, образования, культуры и молодёжной политики предусмотрена сумма в 54000 евро. На реализацию проектов, направленных на решение социальных проблем, здравоохранение, популяризацию здорового образа жизни в бюджете запланировано 28500 евро.
Дополнительная информация, а также бланки заявок размещены на домашней страничке Даугавпилсской городской думы www.daugavpils.lv в разделе “Sākums” – “Sabiedrība” – “Daugavpils sabiedriskās organizācijas”.
Правила софинансирования общественных организаций и бланки заявок можно скачать:
https://www.daugavpils.lv/lv/557
Проектные заявки ждём до 1 марта 2017 года.
Напечатанные на компьютере оригиналы документов в 1 экземпляре на латышском языке можно подать в бумажном виде лично или отправить по почте на адрес: Даугавпилс, LV- 5401, ул.Кр.Валдемара,1 с указанием “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fondam”.
Заявку можно также отправить с безопасной электронной подписью на адрес э-почты: info@daugavpils.lv.
Электронную версию заявки общественные организации могут подать, отправив на э-почту: nvo@daugavpils.lv.
К сведению:
В 2016 году на рассмотрение было подано 205 заявок, поддержано 155 проектов общественных организаций.
Дополнительная информация:
Ольга Ессе
тел. 654 04337
e-pasta: olga.jesse@daugavpils.lv
ул. Кр.Валдемара,1, 2 этаж, 220 каб
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