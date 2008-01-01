В Вараклянах и Резекне горели дома

Новости Происшествия | 6 февраля 2017 | 10:28

Пресс-фото Пресс-фото

В воскресение, 5 февраля в 17:07 был получен вызов на улицу Лубанас в Вараклянах, где горел жилой дом, сообщает Государственная пожарно – спасательная служба.

Прибыв на место происшествия, было констатировано, что в результате взрыва газа произошло возгорание, загорелся одноэтажный жилой деревянный дом. Из пожара сами эвакуировались два человека, женщина примерно 75 лет и мужчина 46 лет, которые позже были переданы медикам. В 21:35, пожар был полностью ликвидирован.

Так же в тот же день в 17:25 пожарные – спасатели, выехали в Резекне (на улицу Акменю), где в одноэтажном доме горел пол площадью 0,5 кв. метров. Из задымленного помещения был спасен мужчина, примерно 58 лет, который отравился дымом и был передан медикам. Пожар был ликвидирован в 18:53.

D-fakti.lv