Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
6 февраля
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Сегодня вам будет особенно тяжело признать свою ошибку, так что постарайтесь ее не совершить, а если уже успели, попытайтесь оттянуть покаяние на завтра.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 6 февраля 2017 | 10:04
В Резекне горел мусор площадью 120 кв.м.
С 3 по 4 февраля 2017 года в Даугавпилсе и в крае горел сарай, мусор и баня. Самый большой пожар по площади возгорания был в Науенской волости, сообщает Артем Ануфриев.
3 февраля в 18:44 бригада ГПСС выезжала в Науенскую волость, Даугавпилсского края, где в одноэтажном нежилом здании горел мусор площадью 120 кв.м.
4 февраля в 8:06 В Резекненском крае, волости Пуша спасатели тушили баню площадью 16 кв.м.
В тот же день в волости Малта в 10:33 горело нежилое здание площадью 60 кв.м.
В 23:11 в Даугавпилсе сотрудники пожарно-спасательной службы выезжали на вызов на ул. Плуду где горел сарай с дровами и нежилое здание. Общая площадь возгорания составила 30 кв.м.
D-fakti.lv
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