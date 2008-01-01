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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

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Новости Происшествия | 6 февраля 2017 | 10:04

В Резекне горел мусор площадью 120 кв.м.

Пресс-фото

С 3 по 4 февраля 2017 года в Даугавпилсе и в крае горел сарай, мусор и баня. Самый большой пожар по площади возгорания был в Науенской волости, сообщает Артем Ануфриев.

3 февраля в 18:44 бригада ГПСС выезжала в Науенскую волость, Даугавпилсского края, где в одноэтажном нежилом здании горел мусор площадью 120 кв.м.

4 февраля в 8:06 В Резекненском крае, волости Пуша спасатели тушили баню площадью 16 кв.м.

В тот же день в волости Малта в 10:33 горело нежилое здание площадью 60 кв.м.

В 23:11 в Даугавпилсе сотрудники пожарно-спасательной службы выезжали на вызов на ул. Плуду где горел сарай с дровами и нежилое здание. Общая площадь возгорания составила 30 кв.м.

D-fakti.lv

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