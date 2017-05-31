„Siltumtīkli” разрешит заплатить позже за январский счет

Новости Общество | 6 февраля 2017 | 09:32

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Январь 2017 года самый холодный месяц зимы. Понимая, что оплата за тепло может составить большую часть дохода многих жителей, администрация PAS „Daugavpils Siltumtīkli” дает возможность жителям города заплатить за январь месяц позже.

Оплатить счет можно до 31 мая 2017 года без процентов за опоздание.

Процентная ставка не будет применена к тем физическим персонам, у кого нет долга перед PAS „Daugavpils Siltumtīkli” на начало отопительного сезона или общий долг за тепло не превышает 100 (ста) евро с добавленным налогом.

Освобождение будет применено с 12% НДС.

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