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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

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Новости Латвия | 6 февраля 2017 | 09:08

Понедельник, 6 февраля: будет холоднее и светлее

pin24.ru

В понедельник в Латвию с неприятным холодом и северо-восточным ветром начнут поступать воздушные массы из Арктики, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.

Облачность рассеется, и днем будет светить солнце. Ранним утром и в меньшей степени днем местами еще ожидается снег.

Ветер будет дуть со скоростью порывами 9-14 метров в секунду, на Курземском побережье до 17 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха утром составит от -4 на Курземском побережье до -14 на востоке страны. Днем будет -3..-8 градусов, на востоке до -11 градусов, в Риге около -7.

LSM

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