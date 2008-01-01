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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
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Новости Латвия | 3 февраля 2017 | 19:04
В Резекне состоится ярмарка для начинающих предпринимателей
В четверг, 9 февраля с 10.00 до 13.00 в Центре творческих услуг Восточной Латвии «Zeimuļs» в первый раз в Латгальском регионе состоится бесплатное информационное мероприятие для молодых и начинающих предпринимателей «Ярмарка поддержки для начинающих свой бизнес».
Участники мероприятия смогут узнать концентрированные предложения для всевозможных механизмов поддержки, которые предлагает не только государство, но также и самоуправления, банки и различные негосударственные организации.
В форме практического семинара желающие смогут узнать самое важное о государственной поддержке, в том числе:
как привлечь финансирование к идее;
что предлагает новый резекненский бизнес-инкубатор;
как несложно зарегистрировать предпринимательскую деятельность;
каковы преимущества Латгальской Специальной экономической зоны, и др.
Для вдохновения опытом начала бизнеса поделятся три успешных предпринимателя региона:
Юрий Петровский, который вернулся из-за рубежа, чтобы перенять начатый его отцом бизнес на предприятии «Phoenix Group». Предприятие специализируется в обработке деревянных поверхностей и предохранении их от сырости и огня.
Хозяйка предприятия «Aleksii» Ивета Иева Алексане, бизнес которой вырос из хобби. Её эко магазин «Zaļais» уже расширил сферу своей деятельности и стал популярным местом коллективной закупки сельскохозяйственной продукции в Резекне.
Опытный предприниматель Андрис Филипёнок, который может разглядеть возможности для бизнеса и успешно создаёт несколько бизнесов. Его новейшее предприятие «Gravtex» выпускает декоративные деревянные панели и заботы, к тому же продукция в большинстве своём продаётся на экспортных рынках, поискам которых целенаправленно посвящается время и энергия.
На мероприятии индивидуальные консультации можно получить от более чем 10 организаций: «ALTUM», «LIAA» и Резекненский бизнес-инкубатор, Латвийская торгово-промышленная камера, Государственная служба доходов, Регистр предприятий, Латвийский центр консультаций и образования села, Служба поддержки села, Государственное агентство занятости, Латгальский центр предпринимательской деятельности, Резекненская специальная экономическая зона, «Swedbank», банк «Citadele», SEB-банк и «Nordea».
Зарегистрироваться можно до 6 февраля на домашней странице «ALTUM» www.altum.lv/lv/notikumi.
Мероприятие организует Финансовая служба развития «ALTUM» при участии вдохновляющих предприятий и учреждений региона, которые в состоянии предоставить предпринимателям существенную поддержку, делая первые шаги в бизнесе.
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