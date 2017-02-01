Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
3 февраля
Именины:
Аида, Ида, Видa / Агния, Валериан, Евгений, Иван
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Сегодня вы будете казаться настолько легко приспосабливающимся к любым обстоятельствам, что некоторые могут решить, что у вас проблемы с индивидуальностью. Не стоит этого опасаться, проблемы не у вас, а у них.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 3 февраля 2017 | 18:27
Приглашаем создать фото альбом пейзажа Латгалии
Чтобы обогатить праздник столетия Латвийской Республики, Даугавпилсская фотостудия «Эзерземе-Ф» совместно с обществом фотографов Латгалии задумали собрать фотоматериалы и издать книгу. В книге будет отображаться красота пейзажей краёв Латгалии в разные времена года.
Даугавпилсская фотостудия «Эзерземе-Ф» приглашает каждого заинтересованного принять участие в фотоконкурсе «Пейзаж Латгалии» и создать фото книгу.
Ознакомиться с условиями конкурса можно по ссылке.
D-fakti.lv
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