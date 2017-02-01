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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

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Новости Культура | 3 февраля 2017 | 18:27

Приглашаем создать фото альбом пейзажа Латгалии

D-fakti.lv

Чтобы обогатить праздник столетия Латвийской Республики, Даугавпилсская фотостудия «Эзерземе-Ф» совместно с обществом фотографов Латгалии задумали собрать фотоматериалы и издать книгу. В книге будет отображаться красота пейзажей краёв Латгалии в разные времена года.

Даугавпилсская фотостудия «Эзерземе-Ф» приглашает каждого заинтересованного принять участие в фотоконкурсе «Пейзаж Латгалии» и создать фото книгу.

Ознакомиться с условиями конкурса можно по ссылке.

D-fakti.lv

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