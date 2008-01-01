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Новости Латвия | 3 февраля 2017 | 18:00

На выходных сохранится пасмурная погода

Пресс-фото

На первых выходных февраля сохранится пасмурная погода, местами возможен снег. Температура воздуха не изменится, только в воскресенье в восточных районах станы станет прохладнее.

На следующей неделе в Латвию снова придут морозы. Под влиянием антициклона с понедельника температура воздуха в Латвии понизится, а тучи рассеются, сообщает LETA со ссылкой на Global Forecast System.

В понедельник утром температура воздуха заметно снизится. В Курземе похолодает до -4..-9 градусов, в восточной части Латгалии до -12..-15, в Видземе местами до -17..-23. Погода будет сухой и солнечной.

Во второй половине недели в Латвию могут снова прийти теплые воздушные массы со стороны моря, и температура воздуха повысится.

По прогнозам синоптиков, сильные морозы возможны и во второй половине.

Delfi

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