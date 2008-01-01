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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

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Новости Происшествия | 3 февраля 2017 | 17:09

В Латгалии годовой мальчик получил ожоги

D-fakti.lv

В Латгалии обширные ожоги тела получил годовой мальчик, который опрокинул кружку с кипяченой водой, рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола, сообщает ЛЕТА.

В другом месте Латгалии на ногу 19-летнему парню упали тяжелые ворота. Молодого человека с открытым переломом ноги доставили в медицинское учреждение.

37-летний мужчина, работая с пилой, основательно поранил запястье, его доставили в больницу.

В Латгалии на улице заснул и пролежал неизвестное количество времени 65-летний пьяный мужчина. Его доставили в больницу с переохлаждением.

За прошедшие сутки медики СНМП получили 1131 вызов, из которых 174 были связаны с разного рода травмами.

D-fakti.lv

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