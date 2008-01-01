Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
3 февраля
Именины:
Аида, Ида, Видa / Агния, Валериан, Евгений, Иван
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Позвольте повлиять на собственное мнение, возможно, это окажется полезным. Упрямство сегодня все равно продуктивным не будет - так зачем же мучаться самому и изводить других?
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Происшествия | 3 февраля 2017 | 17:09
В Латгалии годовой мальчик получил ожоги
В Латгалии обширные ожоги тела получил годовой мальчик, который опрокинул кружку с кипяченой водой, рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола, сообщает ЛЕТА.
В другом месте Латгалии на ногу 19-летнему парню упали тяжелые ворота. Молодого человека с открытым переломом ноги доставили в медицинское учреждение.
37-летний мужчина, работая с пилой, основательно поранил запястье, его доставили в больницу.
В Латгалии на улице заснул и пролежал неизвестное количество времени 65-летний пьяный мужчина. Его доставили в больницу с переохлаждением.
За прошедшие сутки медики СНМП получили 1131 вызов, из которых 174 были связаны с разного рода травмами.
D-fakti.lv
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