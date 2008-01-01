Подано 14 заявок стать тенями сотрудников Думы

Новости Общество | 3 февраля 2017 | 16:22

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Даугавпилсская городская дума запросила 31 вакансию на день теней. На 3 февраля стать тенями уже решили 14 человек. До 5 февраля еще есть возможность принять участие в Дне теней. Поспеши!

Больше всего заявок подано в департамент градостроения и строительства. Молодые люди очень заинтересованы работой главного художника и архитектора пейзажей. Много теней будет и в департаменте Спорта и молодежи. У руководства Думы тоже будут свои тени.

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