Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
3 февраля
Именины:
Аида, Ида, Видa / Агния, Валериан, Евгений, Иван
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 3 февраля 2017 | 15:48
Изменен маршрут автобуса номер 10А
Поддержав просьбу жителей города Даугавпилс, с 1 февраля на три месяца изменен маршрут автобуса номер 10А «Автостанция - Ругели» (Ругельская начальная школа нр. 3).
Для удобного способа попасть в центр города жителям частных домов по улице Нометню, была установлена временная остановка за перекрестком улиц Нометню и Пуце. Расписание автобуса номер 10А от остановки «Pūces iela»:
В рабочие дни
В центр: 09:41, 12:36, 15:14, 18:11, 19:36
В Ругели: 11:39, 13:39, 17:54, 19:19
В выходные дни
В центр: 09:36, 11:05, 14:30, 17:32
В Ругели: 10:50, 12:09, 13:39, 15:34, 17:15
D-fakti.lv
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