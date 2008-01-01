Новости Общество | 3 февраля 2017 | 15:48

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Поддержав просьбу жителей города Даугавпилс, с 1 февраля на три месяца изменен маршрут автобуса номер 10А «Автостанция - Ругели» (Ругельская начальная школа нр. 3).

Для удобного способа попасть в центр города жителям частных домов по улице Нометню, была установлена временная остановка за перекрестком улиц Нометню и Пуце. Расписание автобуса номер 10А от остановки «Pūces iela»:

В рабочие дни

В центр: 09:41, 12:36, 15:14, 18:11, 19:36

В Ругели: 11:39, 13:39, 17:54, 19:19

В выходные дни

В центр: 09:36, 11:05, 14:30, 17:32

В Ругели: 10:50, 12:09, 13:39, 15:34, 17:15

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