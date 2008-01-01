Даугавпилс посетили региональные эксперты по вопросам интеграции ромов

Новости Общество | 3 февраля 2017 | 15:25

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Чтобы изучить ситуацию с интеграцией ромов и обменятся опытом в Даугавпилс прибыла делегация Министерства культуры, в которую вошли эксперты, работающие в разных регионах Латвии.

Низкий уровень образования и высокая безработица – вот основные факторы, тормозящие успешную интеграцию ромов по всей Латвии. Даугавпилс – не исключение, хотя в последние годы этот процесс пошел быстрее. Причина – грамотная социальная политика самоуправления. Как отмечает Лариса Кожевникова, директор 6 средней школы, где 10% от всех учащихся составляют дети из цыганских семей, с введением бесплатного питания для учеников до 9 класса, а также бесплатного проезда в общественном транспорте, ситуация с посещаемостью занятий резко улучшилась. Здесь не делят учеников по национальностям, однако специфику работы понимают.

Как результат – уже третий год подряд цыганские дети успешно учатся в среднем звене школы, а это прямая заявка на поступление в ВУЗы. Кроме школы эксперты из регионов посетили 26 детский сад, где ознакомились с интеграцией малышей ромов, а также побывали в социальном доме, на Шаура,28, где уже несколько лет работает специальная программа социальной реабилитации.

Эффективность программы подтверждает статистика. Если в 2013 году в социальном доме жили 14 семей ромов, то сейчас здесь их только 3. Большинство успешно интегрируется на рынок труда, находят лучшее жилье, активно принимают участие в жизни общественных организаций. К слову сказать, в Даугавпилсе 2 цыганских общества, которые активно сотрудничают не только между собой, но и с другими национально-культурными организациями.

За последние время написаны проекты по организации курсов кройки и шитья, куплено оборудование для швейной мастерской, в которой уже проходит обучение. Успешно был защищен проект по кролиководству и другим сельхоз работам. Отметим, что помещение для общественных организаций самоуправление предоставляет безвозмездно, общественники оплачивают только коммунальные услуги.

По общему мнению региональных экспертов и представителей Министерства культуры, Даугавпилс один из лучших примеров социальной интеграции ромов в Латвии. Впредь обмен опытом продолжится. Следующая поездка запланирована в Елгаву. Проект софинансирует программа Европейского Союза «Права, равенство и гражданство».

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