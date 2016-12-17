Радевич стала вице-чемпионкой мира

Новости Спорт | 3 февраля 2017 | 15:04

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По информации Всероссийской федерации легкой атлетики дисквалификацию за употребление допинга на два года получила прыгунья в длину Ольга Кучеренко, выигравшая в 2011 году «серебро» чемпионата мира.

Медали спортсменка лишается, а серебряным призером становится краславчанка Инета Радевич, занявшая в 2011 году третье место.

«На основании документов, полученных из ИААФ, Кучеренко Ольга (прыжок в длину, Волгоградская обл.) признана нарушившей антидопинговые правила ИААФ (п.32.2 (а) «Наличие запрещенной субстанции в пробе спортсмена»). В соответствии с признанием нарушения антидопинговых правил и утверждением формы признания санкций дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА Кучеренко Ольга дисквалифицирована на 2 года с (17.12.2016г. по 16.12.2018 г.)», - сообщает ВФЛА.

Все результаты россиянки, показанные с 28 августа 2011 года, когда была взята позитивная проба, аннулируются.

Результаты ЧМ-2011 в Тегу (Южная Корея)

1 – Бритни Риз (США) – 6,82 м

DSQ – Ольга Кучеренко (Россия) – 6,77 м

2 – Инета Радевич (Латвия) – 6,76 м

3 – Анастасия Мирончик-Иванова (Белоруссия) – 6,74 м

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