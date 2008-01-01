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Новости Общество | 3 февраля 2017 | 13:45
Латгальский зоосад переживёт объемную реновацию
Здание Латгальского зоосада переживет давно желанную ремонтную работу. В этом году, когда в марте зоопарк будет праздновать 25 годовщину, начнутся отеплительные работы, и здание приспособят для требований забот всех животных.
«Здание никогда не было ремонтирован, и наконец, в этом году это произойдёт», рассказывает руководитель Латгальского зоосада Михаил Пупиньш. Он указывает, что главное для животных этого зоосада необходимо, это тепло, поэтому важно, что бы здание утеплили.
Без работ улучшения эстетического вида здания и утепления, так же здание будет приспособлено для людей с особыми потребностями. Препятствие сейчас - вход зоопарка и лестница у входа.
Задумано также купить землю от частных владельцев, на которой находятся зоосад.
Когда это перейдёт в имущество города, будут более просторные возможности осуществлять всевозможные проекты, например, образование тропы болота.
«Люди смогут зайти на своих ногах и проводить какое–то время в болоте», предусмотренные перемены описывает Пупиньш. «Также мы планируем в болоте, наконец, создать природный парк, о котором мы мечтаем уже многие годы».
Уже сейчас проходит ремонт в помещениях лабораторий. Помещения значительны, потому что тут животные умножаются, а также выращены и наблюдаются новые виды животных и растений.
Большая часть этих животных родились и росли в неволе.
Новейшие обитатели зоопарка - малыши Кубинского удава, которые через пару недель уже смогут присоединиться к родителям в террариях.
Также там будут выполнены улучшения, потому что без лицевого ремонта здания, для чего дума города Даугавпилса выделила 71 340 евро, косметический ремонт на сумму 16 408 евро будет выполнен во внутренней стороне зоосада. Работы планируются окончить уже в апреле этого года.
В Латгальском зоосаде в общей сложности обитают 75 всевозможных видов животных, это третий посещаемый объект в городе Даугавпилса.
D-fakti.lv
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